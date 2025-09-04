プレミアリーグでも活躍した大型ストライカーはカタールで新たなキャリアをスタートさせるようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・ヒラルに所属する30歳のセルビア代表FWアレクサンダル・ミトロヴィッチはカタールのアル・ラーヤン移籍が決定的になっているという。フラムで公式戦通算206試合に出場して111ゴールを挙げるなどプレミアリーグでも圧巻の活躍を見せていたミトロヴィッチ。しかし2023年