離着陸ではない飛行画像アメリカ空軍特殊作戦コマンド（AFSOC）は、2025年8月30日、テスト中の新型機OA-1K「スカイレイダーII」が上空を飛行している画像を公開しました。【画像】と、飛んでいる！ これが、テスト飛行中のOA-1K「スカイレイダーII」ですこれまでに同機の離陸直後の写真は公開されていましたが、一定の高度を保って飛行している様子が確認できる画像は今回が初めてとなります。同機のテストを担当している第4