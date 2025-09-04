トッテナム・ホットスパーは3日、25-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。新指揮官トーマス・フランク監督が率いる新たなチームは悲願の欧州制覇を目指すべく充実の顔ぶれを揃えた一方で、日本代表DF高井幸大の名前はリストから外れた。高井は今夏川崎フロンターレからトッテナムに加入し、将来を嘱望される20歳のセンターバック。大きな期待と共に加入したが、開幕前に足底腱膜の