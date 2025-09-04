日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）は４日、未明に台風１５号が発生したことを報じた。番組内では台風は今後、日本付近を横断し、九州に上陸、また関東に接近するおそれがあることを天気予報しのくぼてんきさんが天気予想図を示しつつ台風の進路を説明。また線状降水帯発生のおそれがあり、「急激に雨の量が増えまして土砂災害など起きやすくなりますので十分警戒をお願いします」と注意を呼びか