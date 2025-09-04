「ベースボールアメリカ誌」が3日、2025年シーズンに最も多くのMLB選手を輩出した国はどこか、さらに国別の打席割合と投球回数割合について調べた結果を報じた。1位は言わずもがなで米国（73.4％）。メジャーでプレーする米国外生まれの選手の割合は増えているものの、依然としてメジャー選手のおよそ4人に3人は米国出身。他に10％を超える国はない。MLB選手数は1052人で、MLB打席シェアは67.4％、投球回シェアは78.2％だ。米