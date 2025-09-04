車いすの部女子シングルス1回戦でプレーする上地結衣＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン車いすの部は3日、ニューヨークで行われ、シングルス1回戦は男子で第1シードの小田凱人（東海理化）がケーシー・ラッツラフ（米国）に6―1、6―0で快勝し、準々決勝に進んだ。三木拓也（トヨタ自動車）は敗れた。女子で第1シードの上地結衣（三井住友銀行）はリジ・デフリーフ（オランダ）を5―7、6―2、6―