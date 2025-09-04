ケーブルカーの脱線現場に警察や消防が駆けつける様子/Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Imagesリスボン（ＣＮＮ）ポルトガルのリスボンで３日、ケーブルカーの脱線事故が発生し、少なくとも１５人が死亡した。警察関係者がＣＮＮポルトガルに語った。負傷者も複数出ている。ＣＮＮポルトガルによると、現場には緊急対応チームが派遣されているが、依然として一部の人が閉じ込められているという。リスボンのモエダス市長は３日