LE SSERAFIM・チェウォンの従兄が、日本で配信中の韓国ショートドラマに出演して話題だ。【写真】チェウォン、直視できない“無防備”衣装韓国のコンテンツ企業RIDIが日本で展開するショートドラマプラットフォーム「Kanta（カンタ）」では、俳優キム・インハの初主演作『私の一日婚約者』が再生回数120万回を突破し、ファンの注目を集めている。『私の一日婚約者』は、財閥2世の御曹司チャ・ガンヒョン（演者キム・インハ）と“悪