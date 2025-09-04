メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方では、4日夕方から5日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。 4日発生した台風15号は、5日の日中に東海地方に最も近づき東へ進む見込みです。 台風が近づく前から雨が強まる見込みで、1時間に50ミリの非常に激しい雨の恐れがあります。 さらに、4日夕方から5日昼前にかけて、線状降水帯が発生する恐れがあり、局地的な大雨による土砂災