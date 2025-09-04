台風15号は、今日4日午後にも九州にかなり接近または上陸の恐れがあります。その後、進路を東よりに変えて、明日5日は四国から関東を横断する予想です。九州から関東にかけては警報級の大雨となる恐れがあります。また、宮崎県、大分県、高知県、徳島県、愛媛県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県では線状降水帯が発生する可能性もあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。交通機関への影響