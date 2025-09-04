フランス発のバレエブランド、Repetto（レペット）から、公式オンラインストア限定の新作キーリングが登場します。メゾンのアイコンバッグをミニチュアサイズで再現したダッフルバッグ型は、ローズゴールドのハードウェアとサテンリボンで上品さを演出。バッグやペンケースに添えるだけで、普段使いにも華やかさをプラスできます。大切な方へのギフトや自分へのご褒美にぴったりの限定アイテムです