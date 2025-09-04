黄海・渤海では漁船3万隻が9月1日、一斉に出航し、漁を開始した。交通運輸部（省）海事局は漁業関係当局と共に北部海域における「2025年船舶護衛漁開始行動」を組織・展開し、海上の安全とスムーズな航行を保障し、漁民の生命・財産の安全を守っている。現在までに中国の3大海域がすべて今年の漁開始シーズンを迎えている。人民日報が伝えた。9月1日12時ごろ、北緯35度の北の海域は夏の休漁期間が終わり、関係エリアの漁船が競うよ