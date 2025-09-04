ポルトガルの首都、リスボンで、多くの観光客らが乗ったケーブルカーが脱線して横転し、15人が死亡、18人が重軽傷です。【映像】脱線したケーブルカーリスボン中心部の旧市街で、3日午後6時ごろ、ケーブルカー「グロリア線」の車両が、下降中に脱線して制御を失い、線路沿いの建物に衝突しました。当時、車両には観光客ら40人以上が乗っていて、車両は横転して大破し、15人が死亡し、18人が重軽傷です。在ポルトガル日本大