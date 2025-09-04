【MLB】パイレーツ − ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）【映像】咳をする場面も…少し辛そうに見える大谷の“表情”ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。二刀流での出場を“緊急回避”した大谷だが、カメラが捉えた第1打席での表情は固く、ファンからも心配の声が上がっている。試合開始直前の先発回避となり心配された大谷だったが