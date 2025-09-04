◆バレーボール男子強化試合第２戦（３日、東京・有明アリーナ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合第２戦が行われ、世界ランク５位の日本は同１５位のブルガリアに３―２のフルセットで競り勝ち、２連勝を飾った。高橋藍（サントリー）は連日のチーム最多得点となる１４得点をマークし、５１年ぶりのメダルを狙う本番に弾みをつけた。試合後の会見では「まず２戦とも、しっかり勝てたことが大きかったと