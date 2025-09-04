◆ＡＦＣＵ２３アジアカップサウジアラビア２０２６予選Ｕ―２２日本３―０Ｕ―２２アフガニスタン（３日・トゥンナスタジアム）Ｕ―２２日本代表が、３発快勝で白星発進した。前半８分、ＦＷ新川志音＝サガン鳥栖Ｕ―１８＝が相手のクリアミスを収め、左足を振り抜いて先制に成功した。同４３分には右サイトからグラウンダーのクロスが上がると、ファーサイドに走り込んだＭＦ名和田我空＝Ｇ大阪＝が左足を合わせ