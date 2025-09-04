気象庁によりますと奄美大島の東で熱帯低気圧が台風15号に変わりました。 台風は北上し鹿児島県本土に接近する見込みで、大雨などに警戒が必要です。 台風15号は午前6時現在、種子島の南およそ170キロにあって、1時間に30キロの速さで北に進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルです。 奄美や県本土の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。 台風は昼すぎから夕方