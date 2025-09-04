ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年9月3日（日本時間4日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平（31）が当初予定されていたパイレーツ戦での先発登板を体調不良により回避することになり「1番・指名打者」でのスタメン出場に