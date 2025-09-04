東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.71高値173.30安値172.54 173.92ハイブレイク 173.61抵抗2 173.16抵抗1 172.85ピボット 172.40支持1 172.09支持2 171.64ローブレイク ポンド円 終値199.11高値199.73安値198.49 200.97ハイブレイク 200.35抵抗2 199.73抵抗1 199.11ピボット 198.49支持1 197.87支持2 197.25ローブレイク