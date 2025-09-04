東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.38高値8.44安値8.37 8.49ハイブレイク 8.47抵抗2 8.42抵抗1 8.40ピボット 8.35支持1 8.33支持2 8.28ローブレイク シンガポールドル円 終値114.99高値115.56安値114.85 116.13ハイブレイク 115.84抵抗2 115.42抵抗1 115.13ピボット 114.71支持1 114.42支持2 114.00ローブレイク 香港ドル