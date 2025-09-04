東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6543高値0.6554安値0.6502 0.6616ハイブレイク 0.6585抵抗2 0.6564抵抗1 0.6533ピボット 0.6512支持1 0.6481支持2 0.6460ローブレイク キーウィドル 終値0.5878高値0.5884安値0.5842 0.5936ハイブレイク 0.5910抵抗2 0.5894抵抗1 0.5868ピボット 0.5852支持1 0.5826支持2 0.5810