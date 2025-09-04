◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月3日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席も遊飛に打ち取られた。2点を追う3回、先頭で打席に入り第2打席を迎えたが、カーブを打ち上げてしまい遊飛に打ち取られた。初回の第1打席はアシュクラフトにカーブで空振り三振に抑えられた。この日は投手として先発予定だったが、