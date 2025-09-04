・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６３．９７ドル（－１．６２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３６３５．５ドル（＋４３．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１５４．２セント（＋４７．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５０４．００セント（－９．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝３９７．７５