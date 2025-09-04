３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２４．５８ドル安の４万５２７１．２３ドルと３日続落した。７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が市場予想を下回った。労働市場の先行き懸念がくすぶるなか、米国の財政悪化リスクも意識され、全体相場の重荷となった。米司法省が反トラスト法に違反したとの認定のもと、グーグルに対してウェブブラウザー「クローム」などの事業分割を求めていた件で、米連