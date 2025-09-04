ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの100mm幅フィルターホルダー「HT100 IVシステム」対応のフィルターフレームに、新色ゴールデンを追加。9月1日（月）に発売した。価格は5,500円。 HT100 IVシステムでは、角型フィルターを装着するためのマグネット式フレームが用意されている。本製品は100×150mmの角型フィルターに対応するフレームの新色。 同じ