プライベートブランド商品の製造を委託する業者への代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は近く家電量販店大手「ヨドバシカメラ」の下請法違反を認定し、再発防止を求め勧告する方針を固めた。関係者への取材で4日、分かった。