三井不動産は8月29日、電通、ENEOS、日本航空、日本マクドナルド、富士フイルムホールディングスとともに、営業職の女性が抱える課題解決を目指す「働きやすさNEXTプロジェクト」を始動することを発表した。働きやすさNEXTプロジェクト現在、管理職における女性の割合が少ない現状や、「働く女性のロールモデル不足」「家庭との両立」といった課題は業界を問わず存在しており、女性の営業職への挑戦や職務継続を阻む一因となってい