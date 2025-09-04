【ギター・ベース用ストラップ(オリジナル)】（長崎県星音64歳）こんにちは、No1733、No1852に掲載していただいた星音です。今回はオリジナルのストラップを3本紹介させていただきます。デニム生地のストラップが欲しいと思い、色々調べましたが、なかなか「これは！」というのが無く、「それなら自分で作っちゃえ！」と、履き古したジーンズと、古いソフトケースのストラップを利用して、まず2本作りました。長さ調整もできま