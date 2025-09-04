橋本環奈が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、明日9月5日の公開を前に最終予告映像が解禁された。【動画】終わらない“死のループ”の幕が、再び上がる――『カラダ探し THE LAST NIGHT』最終予告本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。公開前日に解禁された最終予告映像は、大ヒットを記録した前作で“カラダ探し”に挑んだ高校生たちの姿から始まる。