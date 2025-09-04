「お久しぶりです！」20センチ近く身長の低いこちらを見下ろして、シャピロ・マシュー一郎は人懐っこい笑顔を見せた。「覚えていてくれたのですか？」と尋ねると、「もちろんですよ！」と応じる。相変わらずのナイスガイぶりに、胸のあたりがほんのりと温かくなった。最速153キロを誇る富山GRNサンダーバーズのシャピロ・マシュー一郎photo by Kikuchi Takahiro【登板機会が限られた高校、大学時代】現在は富山GRNサンダーバ