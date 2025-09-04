俳優の高橋文哉（24）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。デビュー6周年を迎え、思いをつづった。「9月1日でデビュー6周年を迎えました！」と報告。「少し遅れてのご報告になってしまいましたが、今年は皆様に求めていただき、色々なジャンルのお仕事をできてとっても楽しい1年でした」と振り返った。「7年目も沢山の方に必要としてもらえる人間でありたいと思います！これからも応援して頂けるように頑張ります！」とつ