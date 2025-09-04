「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）背番号９３が打席に立つと、球場が不思議な期待感に包まれる。運も大事となるシーズン最終盤で“ラッキーボーイ”が現れた。広島・前川誠太内野手が適時失策を誘う一打を放ち、勝利に貢献。「ランナーをかえすことだけを意識して打席に入りました。思い切っていきました」と汗を拭った。１点を追う五回だ。東に対し、先頭の菊池が京田の失策で出塁。佐々木が左前打でつなぐ