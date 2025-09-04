紅しょうが稲田が高校時代に書いていたギャル文字恋愛ブログが勝手に曲に。AKB48主力との豪華コラボが実現し、歌になって全国のお茶の間に晒された。稲田は「待って、吐きそう」と絶句した。【映像】学生時代の稲田&恥ずかしすぎる実際のブログ9月3日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。学生時代のラブレターにメロディーをつけて歌手が披露し、書いた本人がサプライズで鑑賞する「