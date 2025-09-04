映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）が、プロジェクトの始動8周年を記念して、周年記念日である9月2日より、リバイバル上映が全国66館でスタート。そして、興行収入が20億円の大台を突破した。【動画】物語48通り！激しいラップバトル映画『ヒプマイ』映像本作は、日本“初”のインタラクティブ映画として、2月21日より85館で上映がスタート。その後もインタラクティブ上映用機材の台数の関係