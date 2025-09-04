JR東日本によりますと、中央線は御茶ノ水駅の信号機が赤信号から切り替わらない影響で、午前6時51分から、東京駅から高尾駅の上下線で運転を見合わせていましたが、その後、信号機が正常に作動することを確認し、午前7時55分に全線で運転を再開しました。