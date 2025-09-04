アメリカのトランプ大統領は、中国で行われた大規模な軍事パレードについて「美しい式典だった」と述べる一方、習近平国家主席の演説では「アメリカに言及すべきだった」と不満を示しました。トランプ氏は3日、記者団に対し、中国の軍事パレードについて「美しい式典で非常に印象的だった」と振り返るとともに、習主席の演説に不満を示しました。トランプ大統領：昨夜の演説をみた。習主席は私の友人だ。だが昨夜の演説でアメリカ