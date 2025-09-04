イトーヨーカ堂は2027年度以降、事業ポートフォリオの見直しに着手する。専門店事業やテナント管理事業をヨークホールディングス（HD）傘下のクリエイトリンクに事業移管。イトーヨーカ堂は食品スーパー事業に専念し、9月より新たに親会社となった米投資ファンド・ベインキャピタルとともにグループの変革・再成長を加速させる。9月3日、ヨークHD体制下での初出店となる「ヨークフーズ MARK IS 葛飾かなまち店」の開店セレモニー後