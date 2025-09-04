2021年4月に発売された「庄司浩平1st写真集 知らず知らずのうちにここにいて、」の重版が決定した。【関連】風間俊介、主演ドラマ『40までにしたい10のこと』かわいい魅力があふれる“ハマり役”となるか本作は、スーパー戦隊シリーズ第44作『魔進戦隊キラメイジャー』で俳優デビュー後、庄司浩平が21歳時に発売された。タイトルの「知らず知らずのうちにここにいて、」は庄司自らが命名。一大学生として過ごしていた彼がスカウト