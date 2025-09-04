【B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.】 9月5日13時～ 予約受付開始予定 2026年3月下旬 発送予定 価格：33,000円 メガハウスは、フィギュア「B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.」を発売する。価格は33,000円。9月5日13時より予約受付が開始される。期間は11月上旬まで。商品の発送は2026年3月下旬の予定となっている。 本商品は、TVアニメ「ONE PIECE」に登場す