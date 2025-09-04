25節が終了した明治安田J3リーグ。首位に立っているのは、青森県八戸市をホームとするヴァンラーレ八戸だ。今季の八戸は、北国にとって難しい序盤戦を中位で切り抜けると徐々に順位を上げ、6月以降はなんと12戦負けなし（9勝3分）。2位の栃木シティに勝点3ポイントの差をつけている。その立役者が、6月7月と2ヵ月連続でJ3の月間優秀監督賞を受賞した石粼信弘監督。67歳の経験豊富な指揮官は、就任3年目でJ2初昇格が狙えるチ