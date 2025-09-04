フランス人女性騎手のミカエル・ミシェル（30）が4日午前6時12分の便で羽田空港に到着。長旅の疲れも見せず、4度目となるJRA通年騎手免許試験受験、8日からの地方競馬騎乗（南関東地区）への意気込みを語った。今年も24日の第1次試験（筆記）に向けて入念な準備をしてきた。「昨年よりも馬学についてたくさん勉強しました。日本語は“ダイジョウブです！”。これまでもたくさん勉強したし、また日本に来たことで思い出すと思う