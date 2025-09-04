◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月3日ピッツバーグ）ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でパイレーツと対戦。2回に無死満塁と絶好の得点機をつくったが、無得点に終わった。1点を追う2回、先頭・フリーマンが右前打で出塁すると、相手先発・アシュクラフトの制球が定まらず、T・ヘルナンデス、コールが2者連続で四球を選び無死満塁の好機をつくった。ただ、次打者・パヘスがスライダーに空振り三振に