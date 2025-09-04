学生でも20歳以上であれば国民年金の加入義務があり、保険料を支払わなければなりません。 ただし、加入義務はあるものの、実際には保険料を支払うことを猶予してもらっている「学生納付特例制度」を利用する学生が多数派です。納付特例を受けられる期間について、親が国民年金保険料を支払えたとしても、「学生が利用できるのであれば利用しておこう」という軽い気持ちなのかもしれません。 今回は、学生納付特例につい