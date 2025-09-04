エプスタイン事件の被害者らが米連邦議会議事堂に集まり、事件の実態解明を求めた/Chip Somodevilla/Getty Images（ＣＮＮ）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告による虐待の被害に遭った女性たちが３日、米ワシントンの連邦議会議事堂で記者会見し、透明性と正義を訴えた。会見には被害者らの弁護士や民主、共和党の議員らも参加し、議会とトランプ大統領に事件の真相を明らかにするよう求めた