「モスクワに来るなら会う」ロシアのプーチン大統領は3日に訪問先の中国・北京で会見し、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談について「モスクワに来るなら会談は可能だ」と述べた。ロシアプーチン大統領：ゼレンスキー大統領がモスクワに来るなら会談は可能だ。プーチン大統領は会談について「拒んだことは一度もない」として、「前向きな成果が見込めるなら会談は可能だ」と話した。ただ「彼に会うことに何の意味があるの