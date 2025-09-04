■石井敬太社長もトップを務めた伊藤忠の重要拠点総合商社の伊藤忠は現在、世界59カ国に85の拠点を持っている。拠点によるが、営業は、繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報・金融、第8の各カンパニーの担当者が駐在し、現地の社員と一緒にビジネスを行っている。内容はそれぞれ国内、輸出入と三国間取引、そして、事業投資だ。伊藤忠タイ会社は日本人、タイ人を合わせて159人ほどの陣容となっており、日本人