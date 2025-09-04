9月4日は「串の日」。「く（9）し（4）」の語呂合わせからこの日に認定されました。焼き鳥や串カツなど、見た目も楽しく食卓を華やかにしてくれるのが串料理。今回はおつまみからお弁当まで幅広く、おうちで簡単に作れる串レシピを5品ご紹介します！バリエーション豊富な串料理のレシピシンプル＆おしゃれな生ハムトマトの洋風炙り串出典：https://www.instagram.com@izakaya_ayaoさんの「生ハムトマトの洋風炙り串」は、火にかけ