8月30日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“核融合発電”で電力革命に挑む！“究極のエネルギー”を実用化へ日本の電力問題を解決すると期待されている核融合発電。原子力発電のような核分裂ではなく、海水などに含まれる重水素などの原子をぶつけて融合させて巨大なエネル