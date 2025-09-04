ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 日本シャフトN.S.PRO MODUS3 TOUR110 「速さ×強さ×操作性」。ほどよくつかまえながら高い球が打てます スチールシャフト「MODUS3」シリーズのブランドの第二章の幕開け、発売から15年目の結晶「N.S.PRO MODUS3 TOUR110」が誕生。いま使っているシャフトもモ