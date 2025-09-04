私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたち（小3、小1、年中）の5人家族。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、ときおり顔を出しています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。しかし私は、義兄が大の苦手……！自分たちの思いどおりにいかないと夫婦揃って激怒し、猛クレームを入れてくるのです。3人目が生まれた頃のトラブルをきっかけに、私は今後一切関わらないことを決めました。